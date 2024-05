Stiri pe aceeasi tema

- Doar unul din 10 americani consuma cantitatea recomandata de legume, de 2 - 4 porții pe zi. Un motiv important pentru a manca legume frecvent este ca ele pot contribui la prevenirea cancerului. Recomandarile unui oncolog.

- Peste 180 de polițiști pregatiți, zilnic, sa asigure ordinea și liniștea publica in mini-vacanța: Recomandarile IPJ Alba pentru prevenirea evenimentelor negative Peste 180 de polițiști pregatiți, zilnic, sa asigure ordinea și liniștea publica in mini-vacanța: Recomandarile IPJ Alba pentru prevenirea…

- COMUNICAT DE PRESA Recomandarile pompierilor harghiteni pentru prevenirea situatiilor de urgenta generate de vantul puternic Judetul Harghita se afla, pana maine, 29 martie, ora 10.00, sub incidenta unor atentionari meteorologice COD GALBEN de vant puternic, cu viteze, in general, de 55hellip;65 km…

- Medicii au sfatuit-o pe Kate sa urmeze chimioterapie ”preventiva”, numita terapie adjuvanta, pentru a reduce riscul de recidiva sau de extindere a cancerului. In inregistrarea video referitoare la boala de care sufera, Prințesa Kate nu a oferit detalii despre tipul sau stadiul cancerului si nici…

- Prevenirea bolilor este intotdeauna mai ușor de realizat decat vindecarea prin diverse masuri terapeutice. Sanatatea și nutriția sunt strans legate, corpurile noastre depinzand de substanțele nutritive, energia și substanțele chimice din alimente pentru a crește corespunzator, a se dezvolta și a se…

- Ești gata sa plantezi rasaduri de ardei in gradina ta? Aceste legume se pun in pamant in prima parte a lunii martie. Ingrijite corespunzator, adica ținand cont de condițiile de mediu de care au nevoie, vor produce rod bogat. Este important sa fie sadite și in proximitatea plantelor potrivite. Ce plante…

- Promotoare a unui stil de viața sanatos, Carmen Bruma (46 de ani) le-a impartașit femeilor trecute de 40 de ani secretele unei alimentații sanatoase. Conform experienței sale, exista o leguma care n-ar trebui sa lipseasca din dieta celor ce au ajuns la menopauza.