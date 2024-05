Stiri pe aceeasi tema

- Borussia Dortmund a anunțat inaintea finalei de Champions League programate contra celor de la Real Madrid, pe 1 iunie, ca nu le va prelungi contractele pentru urmatorul sezon fundașilor dreapta Marius Wolf (28 de ani) și Mateu Morey (24 de ani). Cele doua angajamente ale aparatorilor laterali expira…

- Antrenorul echipei Real Madrid, Carlo Ancelotti, a declarat luni ca mijlocasul francez Aurelien Tchouameni, accidentat la piciorul stang, are sanse mici sa joace in finala Ligii Campionilor, scrie AFP, potrivit Agerpres.

- Szymon Marciniak (43 de ani) risca sa plateasca scump pentru golul anulat lui Bayern, la returul semifinalei Ligii Campionilor (1-2 cu Real Madrid). Surse de la UEFA susțin ca arbitrul polonez are șanse minime sa conduca finala Euro 2024 pe 14 iulie, programata la Berlin, singura competiție majora la…

- Ilustrație: Marian Avramescu Fața nevazuta a fotbalistului-star francez Kylian Mbappe a avut un motiv foarte bun de bucurie dupa eliminarea formației pentru care inca mai evolueaza, Paris Saint-Germain FC (PSG), din UEFA Champions League de catre echipa germana Borussia Dortmund. Mbappe a scapat astfel…

- Edin Terzic, antrenorul Borussiei Dortmund, s-a declarat mandru dupa ce echipa sa a trecut de PSG și s-a calificat in finala Champions League. Nemții i-au invins pe parizieni, scor 1-0, pe Parc des Princes (2-0, la general). Real Madrid – Bayern Munchen, partida care va stabili adversara Borussiei Dortmund…

- Echipa feminina de baschet CSM Constanta joaca marti, 9 aprilie 2024, de la ora 19.00, pentru calificarea in finala Ligii Nationale Dupa 1 1 la general, meciul decisiv CSM Constanta ndash; CSM Targoviste se disputa la malul marii, impotriva echipei cu care formatia de pe litoral a disputat si finala…

- Marți și miercuri vom afla ultimele echipe calificate in sferturile de finala din Champions League, faza in care au ajuns deja Real Madrid, Manchester City, Bayern Munchen și PSG. Se creioneaza un tablou de vis in Champions League, iar in aceasta saptamana vor avea loc ultimele patru confruntari retur…

- Mike James a devenit cel mai bun marcator din istoria Euroligii de baschet masculin. Americanul in varsta de 33 de ani a reușit 20 puncte in victoria obținuta de Monaco in fața Stelei Roșii Belgrad, scor 98-80, și a ajuns la borna 4.457. Mike James o poarta pe Monaco intr-un sezon istoric. Formația…