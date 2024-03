Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Fechet a explicat, marti seara, care sunt motivele pentru care bugetul programului Rabla Clasic a scazut de la 560 de milioane de lei in anul 2023 la 300 de milioane de lei in anul 2024. ”Pentru ca ne propunem ca in fiecare an sa luam o parte din banii de la Rabla Clasic si sa-i mutam la Rabla…

- BYD, cel mai mare producator de mașini electrice din lume, are ambiții mari de expansiune pe toate piețele importante din lume. Dupa ce, la finalul lui 2023, compania chineza a anunțat ca va construi o fabrica de mașini electrice in Ungaria pentru a se extinde in Europa, acum aceeași compania vrea sa…

- Grupul francez Rossmann are planuri de a inaugura prima fabrica de ambalaje de carton tip fagure din Romania. Aceasta inițiativa reprezinta o premiera pentru producatorul in cauza. Noua fabrica va produce carton destinat ambalajelor, avand ca scop inlocuirea polistirenului utilizat in prezent pentru…

- Vanzarile de masini complet electrice, sau vehicule electrice cu baterie (BEV), si hibride plug-in au atins 1,1 milioane in ianuarie, fata de 660.000 in ianuarie 2023. Managerul de date al Rho Motion, Charles Lester, a declarat pentru Reuters ca vanzarile de vehicule electrice in Germania si Franta…

- Producatorul auto japonez asteapta ca vehiculul sa intre in productie intre sfarsitul lui 2025 si inceputul lui 2026, potrivit unui purtator de cuvant al acestuia. Proiectul face parte din planurile anuntate anterior de producatorul auto japonez de a investi 35 de miliarde de dolari in vehicule electrice…

- Programul ”Casa Verde Fotovoltaice” va avea pentru acest an un buget de doua miliarde de lei si ne vom opri atunci cand vom avea panouri fotovoltaice si pe ultimul acoperis din Romania, a declarat, ieri, intr-o conferinta de presa, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet. „Asa cum am…

- BMW isi retehnologizeaza fabrica din Munchen pentru a produce acolo numai vehicule electrice de la sfarsitul lui 2027BMW investeste 650 de milioane de euro pentru a-si transforma fabrica principala din Munchen astfel incat sa produca exclusiv vehicule electrice de la sfarsitul anului 2027, proiectul…