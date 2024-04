Mircea Fechet, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, a declarat ca Sahara Olteniei pierde anual 1.000 de hectare de terenuri arabile, iar acest lucru nu poate fi combatut decat prin impaduriri rapide „Am fost personal in sudul Romaniei, in judetul Dolj, in judetul Mehedinti, si am vazut cu ochii mei cum desertul inghite pur si simplu suprafata arabila de acolo. E foarte greu sa te gandesti macar cum traieste o comunitate dependenta de agricultura, in conditiile in care in Sahara Olteniei, asa cum o numim noi, pierdem anual 1.000 de hectare de terenuri arabile. Acest lucru nu poate fi combatut,…