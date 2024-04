Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, susține ca in Sahara Olteniei, așa cum este cunoscuta zona de sud a Romaniei, in special județele Dolj și Mehedinți, se pierd anual 1.000 de hectare de teren arabil.Potrivit ministrului, deșertificarea nu poate fi combatuta decat prin impaduriri rapide, scrie Gazeta…

- Mircea Fechet, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, a declarat ca Sahara Olteniei pierde anual 1.000 de hectare de terenuri arabile, iar acest lucru nu poate fi combatut decat prin impaduriri rapide „Am fost personal in sudul Romaniei, in judetul Dolj, in judetul Mehedinti, si am vazut cu ochii…

- „Se va negocia in continuare. Romania si-a indeplinit jalonul. Il consideram in continuare indeplinit. Suntem in discutii tehnice in continuare. Nu exista acest plafon pe care il invoca undeva in PNRR. A fost prinsa o aluzie la acest tip de abordare cu TVA cu plafonul de TVA de cei care au scris la…

- Potrivit Ministerului Dezvoltarii, cu aceasta ocazie, ministrul dezvoltarii a apreciat activitatea structurilor asociative ale administratiei publice si implicarea acestora in procesul de implementare a unor politici publice fundamentate si aplicate, conectate la realitatile comunitatilor locale din…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a avut, joi, o intalnire in format online cu reprezentantii Asociatiei Municipiilor din Romania. Consultarile au fost axate asupra modului in care Guvernul poate sustine, in continuare, activitatea autoritatilor locale, precum si finantarea proiectelor de dezvoltare derulate…

- „Trei aspecte importante am discutat astazi cu echipa de conducere a Bancii de Investitii si Dezvoltare”, anunta, miercuri seara, ministrul Finantelor.Marcel Bolos a precizat ca s-a discutat despre:Planul de operationalizare al Bancii, dat fiind rolul central pe care il va juca in catalizarea dezvoltarii…