Stiri pe aceeasi tema

- Concediu medical 2024: Modul in care este acordat de catre medicii de familie, modificat. Ce pacienți primesc direct 7 zile de concediu medical Concediu medical 2024: Modul in care este acordat de catre medicii de familie, modificat. Ce pacienți primesc direct 7 zile de concediu medical Ordinul care…

- Medicii de familie pot acorda direct 7 zile de concediu medical pentru o serie de afecțiuni, pentru un episod de boala. LISTA Potrivit ordinului, medicii de familie au dreptul de a elibera certificate de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca cu durata de cel mult 7 zile calendaristice,…

- Munca este mai mult decat o necesitate. Prezenta inevitabil in viața de zi cu zi, se reflecta in ritmul uzual al traiului. Indiferent de natura muncii, spațiul alocat acesteia este și el important. Acesta poate fi armonizat cu ajutorul elementelor incorporate in spațiu. Astfel, utilul este asociat și…

- Luna mai va aduce schimbari majore pentru anumite zodii din horoscop, mai ales pe plan profesional. Unii nativi vor avea noroc la locul de munca pana in luna iunie. Inceputul verii se anunța a fi favorabil pentru pentru patru zodii. Atunci cand nu se așteapta, vor primi o promovare din partea șefilor,…

- De aproximativ 7 ani, un pensionar in varsta de 72 de ani reușește sa determine instanțele de judecata sa-l mențina angajat in cadrul Magazinului Unirea din Capitala, in ciuda voinței angajatorului, pe un post care nu mai exista, primind un salariu de peste 9.000 lei pe luna, fara sa presteze munca,…

- Generația Z a adus schimbari semnificative pe piața muncii, impunand nevoi și așteptari noi. Nascuți in era tehnologiei avansate și a accesului instant la informații, acești tineri aduc o mentalitate proactiva și inovatoare in mediul profesional. Ei pun accent pe flexibilitate, echilibru intre viața…

- Angajam personal calificat (operator, supervizor), vorbitor de limba engleza, pentru depozite de legume-fructe in Olanda. Salariu intre 1800 euro NET si 2000 euro NET Informatii la numerele de telefon: 0724.801.977 0745848031 0746924522 Oferim: -Cazare GRATUITA cu utilitați incluse, internet (doua…

- Angajam personal calificat (operator, supervizor), vorbitor de limba engleza, pentru depozite de legume-fructe in Olanda. Salariu intre 1800 euro NET si 2000 euro NET Informatii la numerele de telefon: 0724.801.977 0745848031 0746924522 Oferim: -Cazare GRATUITA cu utilitați incluse, internet (doua…