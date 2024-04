Urmele celui mai mare dinozaur prădător cunoscut au fost descoperite în China Cinci urme uriașe de dinozaur gasite in sud-estul Chinei au fost lasate de unul dintre cei mai mari pradatori din toate timpurile. Pradatorul avea probabil 5 metri lungime de la bot la coada, ceea ce reprezinta aproximativ jumatate din lungimea unui autobuz școlar. Și iși ataca prada folosind „ghearele ucigașe” . Majoritatea pradatorilor cunoscuți oficial sub numele de deinonicozauri erau Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanța Sud – Direcția Regionala Vamala București, acționand in baza atribuțiilor de serviciu, au descoperit in cadrul efectuarii controlului fizic 214.367,56 m.p. de tabla cutata/striata, aflata in 11 containere sosite din China, aparținand…

- Ministrul francez de Externe Stephane Sejourne cere luni Chinei sa transmita ”mesaje foarte clare Rusiei” cu privire la Razboiul din Ucraina si apara o mentinere a unor relatii economice puternice cu gigantul asiatic, relateaza AFP, informeaza News.ro. ”Asteptam de la China sa transmita mesaje foarte…

- Camera Reprezentantilor a adoptat miercuri un proiect de lege bipartizan care, daca va deveni lege, ar forta ByteDance fie sa renunte la aplicatia sa globala emblematica, fie sa se confrunte cu o interzicere efectiva a TikTok in SUA. ”Cred ca legislatia ar trebui sa treaca si cred ca ar trebui vanduta”,…

- Puiul Shanghai este un preparat culinar tradițional chinezesc care a devenit popular in multe alte parți ale lumii. Exista mai multe rețete de pui și shanghai și moduri diferite de-al prepara. Iata cateva dintre aceste rețete delicioase din care sa inspiri:Despre puiul Shanghai și bacataria ShanghaiBucataria…

- In ultimele zile, odata cu apropierea sesiunilor celor doua foruri supreme și lansarea obiectivelor de creștere a PIB-ului diferitelor regiuni ale Chinei, se discuta tot mai mult despre perspectivele economiei chineze in acest an. Dupa ce China a ajuns a doua cea mai mare entitate economica din lume,…

- Secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez (CCPCC), președintele Chinei, președintele Comisiei Militare Centrale și directorul Comisiei Financiare și Economice Centrale, Xi Jinping, a prezidat vineri cea de-a 4-a reuniune a Comisiei Financiare și Economice Centrale. In…

- Presedintele chinez Xi Jinping a declarat joi intr-o convorbire telefonica purtata cu omologul sau rus Vladimir Putin ca tarile lor trebuie sa se opuna "ingerintelor" straine, potrivit postului televiziunii publice de la Beijing, CCTV, informeaza AFP."Cele doua parti trebuie sa lucreze in stransa colaborare…

- Paleontologii au descoperit in China ramașițe de dinozaur cu o virsta de pina la 90 de milioane de ani, care ar putea aparține unei noi specii. Acest lucru este relatat de agenția Xinhua. Descoperirea a fost facuta pe unul dintre șantierele de construcții din orașul Ganzhou, in provincia estica Jiangxi,…