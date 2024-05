„Lumina invie chiar cand e doborata. Cu acest crez ne-am trait veacurile pe pamantul nostru. Am sarbatorit Pastele an de an si am deschis casele pentru lumina chiar si atunci cand Invierea era interzisa, iar bisericile – distruse. Nu ne-am lasat doborati, ne-am pastrat credinta si am trait fiind invatati ca a fi om, a fi onest, a fi bun inseamna a fi puternic. Noi, in Moldova, cand ne spunem, cu fetele luminate, „Hristos a Inviat!” adunam tot neamul in aceasta adresare. (…) Vom transmite traditiile noastre copiilor – acestea sunt radacinile cu care plecam in lume, oriunde in lume. Si lucrurile…