Joi, 25 aprilie, a avut loc sedinta Consiliului Local al Municipiului Craiova, care s-a desfasurat online. Sedinta s-a scurs repede, cu destul de putine interventii din partea consilierilor locali din opozitie, unele dintre acestea mult prea slabe si prost pregatite. Nici macar faptul ca ne aflam in an electoral nu ii dezmorteste pe consilierii din opozitie, iar cei mai multi dintre ei doar fac act de prezenta. O noua sedinta a Consiliului Local al Municipiului Craiova s-a „evaporat“ rapid, in aproximativ 30 de minute. Aceasta a fost presarata cu cateva interventii al consilierilor din opozitie,…