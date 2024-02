Stiri pe aceeasi tema

- Cum arata bugetul Craiovei de anul acesta. Primarul Craiovei, Lia Olguta Vasilescu, a prezentat proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului pe anul 2024, asa cum va fi supus spre aprobare in ședința de azi a Consiliului Local. Bugetul Craiovei, de 352 milioane euro, este cu 11 milioane…

- Toate cele 42 de proiecte aflate pe ordinea de zi, inclusiv punctul peste ordinea de zi, au trecut de votul din Consiliul Local, cu toate ca au fost și consilieri care au votat impotriva. De remarcat ca in prima ședința de CL, consilierii locali PSD și PER, care dețin majoritatea, au aprobat scumpirea…

- Consilierii locali s-au intalnit ieri in prima sedinta din acest an a Consiliului Local al Municipiului Craiova. Toate cele 42 de proiecte aflate pe ordinea de zi, inclusiv punctul peste ordinea de zi au fost votate in unanimitate. De remarcat, din prima ședința de consiliu, consilierii locali au aprobat…

- La Primaria Carei se doarme pe bani publici. Ultima postare pe pagina oficiala este din 11 ianuarie 2024. Ședința Consiliului Local nu este facuta publica. Consilierii și primarul se rușineaza de activitatea lor din moment ce nu o fac publica. Reprezentantul guvernului Ciolacu in teritoriu se face ca…

- Sedinta de Consiliu Local care a avut loc luni, la Craiova, nu a fost una deloc salvatoare pentru institutiile de cultura care sperau ca primarul orasului sa se razgandeasca cu privire la comasarea unora dintre acestea sau la desfiintarea anumitor compartimente. Singura modificare din cadrul sedintei…

- Oamenii profita de aceste ultime zile pentru a face cumparaturi in avans. Carnea de porc este cel mai cautat produs in aceasta perioada, de altfel, cele mai mari cozi din Piata Obor sunt in fața macelariilor. Specialiștii au denumit astfel acest fenomen pentru ca inainte de Craciun oamenii fac cumparaturi…

- Consilierii locali craioveni au fost chemați ieri intr-o ședința extraordinara ca sa voteze inca o rectificare de buget, dar și prelungirea unor proiecte dupa data de 31 decembrie 2023. Ședința extraordinara a debutat furtunos și s-a domolit pana la final, proiectele fiind votate in masa. Ca de obicei,…