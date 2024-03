Primaria Craiova vrea sa instaleze terminale de plata in regim self-pay, in mai multe zone din oras, pentru ca cetatenii sa isi poata plati amenzile, taxele si impozitele fara sa mai suporte cozile de la ghiseele Directiei de Impozite si Taxe. Aceste terminale vor fi amplasate pana la finalul acestui an. Cat plateste primaria pentru acest serviciu Primaria Craiova a publicat in SEAP documentatia pentru achizitionarea de „Servicii de acceptare plați numerar prin automate de tip self-pay“. Practic, institutia vrea sa puna la dispozitia cetatenilor mai multe terminale de plata unde acestia vor putea…