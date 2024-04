Stiri pe aceeasi tema

- Dupa disparitia prematura a lui Mitica, in acest an electoral pesedistii au ales sa o arda pe uneala. Care si cum si-a depus candidatura a avut parte de sustinerea confratilor. Ca sa se simta oamenii sprijiniti. De parca o sa-l doara in fund pe domnul Boros daca Braniste, de exemplu, o sa castige sau…

- SUPARARI… Conducerea PSD Vaslui a stabilit ordinea de pe listele de consilieri locali pentru alegerile din 9 iunie. O ordine care lasa loc multor discuții, mai ales ca “lupii” tineri din partid, care in mandatul trecut au urlat din toți rarunchii la adversarii politici, vor trebui sa traga tare pentru…

- UPDATE: Barbatul de 80 de ani din comuna Puiești ar fi trebuit sa ajunga la o unitate medicala din Iași dar vantul puternic a facut ca elicopterul SMURD sa nu se poata ridica de la sol. “Detașamentul de pompieri Barlad a fost solicitat sa intervina in ajutorul SVSU Puiești, pentru limitarea și lichidarea…

- PUTEREA POPORULUI… Consilierii locali din comuna Pogonești s-au intrunit, duminica, pentru a vota un singur proiect de hotarare, privind concesionarea dispensarului unui medic de familie. Primarul Mihai Apostu batuse deja palma cu un medic de familie, insa comunitatea nu a fost de acord cu varianta…

- CONFLICT… Doi tineri, soț și soție, din localitatea Schineni, au trait clipe de coșmar, luni dimineața, in timp ce se deplasau spre orașul Murgeni. Pe drum, aceștia s-au intalnit cu o echipa de muncitori din cadrul Primariei Murgeni, care reparau o conducta cu apa. Alina și Dan susțin ca doi muncitori…

- CERERE… Suparat ca dosarul sau este urmarit indeaproape de jurnaliștii locali care, in opinia sa, pun presiune pe magistrați, Dumitru Buzatu s-a adresat instanțelor ieșene cu o cerere de stramutare. Și-a motivat cererea prin faptul ca judecatorii Tribunalului Vaslui nu ar fi imparțiali tocmai datorita…

- CONDOLEANTE…De 34 de ani traim in noul capitalism, insa stralucirea vremurilor din epoca de aur a comunismului inca nu se stinge. Incet, incet, cu disparitia oamenilor care l-au construit, aceste vremuri apun, dar vor ramane in istorie ca o dovada ca Romania poate fi oricand cea mai puternica tara din…

- Marea, actuala și stringenta problema a pesedistului vasluian este cum sa se poziționeze strategic fața de problema „Buzatu cel corupt”. Pana la urma, a fost președintele organizației peste 3 mandate, mulți dintre cei de la varful ierarhiei au fost impinși acolo chiar de Buzatu. Nu se face acum, in…