Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Baciu, considerat cel mai varstnic veteran de razboi din Buzau, a implinit 102 ani. Barbatul duce o viața simpla, intr-un catun pitoresc din Manzalești.In ciuda varstei pe care o are, Gheorghe Baciu inca se bucura de activitațile lui preferate: cositul și stransul de fan.

- O femeie a fost ranita, in urma unui accident produs in aceasta dimineața, pe DJ203K, in Potoceni. ,,Din primele date de la fața locului a reieșit ca este vorba de o coliziune intre autoturismul condus pe strada Bisericii catre intersecția cu DJ203k de catre un localnic in varsta de 64 de ani și mașina…

- Intr-un moment de confuzie și delir, Catalin Cirstoiu, candidatul comun PSD-PNL pentru funcția de primar general al Capitalei, a facut o declarație șocanta pe Facebook in aceasta seara. Acesta a afirmat ca primarul Toma de la Buzau i-a invațat o metoda cunoscuta drept „Maradona”, dar ulterior a fost…

- Intr-o mișcare indrazneața și inspiratoare, o romanca s-a intors acasa din strainatate pentru a-și cladi propriul vis in inima comunitații sale natale din Buzau. Lacramioara Avramescu, o tanara antreprenoare, a renunțat la cei 17 ani petrecuți in Italia pentru a investi intr-o afacere de comerț alimentar…

- Cantautorul George Nicolescu, care a devenit cunoscut pentru melodia „Eternitate”, a murit la varsta de 74 de ani. Deși s-a nascut orb, George Nicolescu a avut o cariera prodigioasa, ajungand chiar pe primele locuri in topurile din Romania. Cel care a anunțat decesul, marti, a fost artistul Andrei Paunescu.„S-a…

- Arhiepiscopul Tomisului este suparat foc pe conducerea Universitații Ovidius din Constanța, care l-a pensionat fara drept de apel! IPS Teodosie da acum universitatea in judecata! IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului , și-a acționat in instanța fostul angajator, respectiv Universitatea Ovidius din Constanța.…

- Veteranul de razboi Ioan Loghin, din județul Alba, cunoscut ca eroul care avea corpul plin de schije, a parasit aceasta lume, marți, 12 martie, la varsta de aproape 103 ani. Moșu’ Loghin s-a nascut la 1 mai 1921, la Farau, intr-o familie numeroasa, cu unsprezece copii. Experiența sa de razboi poate…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a discutat cu producatorii romani și a ajuns la concluzia ca Consiliul Concurenței trebuie sa analizeze de ce produsele romanești de la raft au un preț mult mai mare decat cele marca proprie. Așadar, Ministrul Agriculturii declara razboi marilor magazine alimentare…