Furtuni puternice în Prahova. Mai multe mașini dintr-o localitate au fost luate de ape Comuna Valcanesti din județul Prahova a fost duminica, 5 mai, devastata de vijelii, unde a fost emis un cod portacaliu de ploi și grindina. Trei mașini au fost luate de ape de un parau care traverseaza comuna și purtate pe o distanta de un kilometru, dar potrivit ISU Prahova, nu au fost inregistrare victime.Nivelul apei paraului Sarata a crescut in urma unei ploi torențiale, iar o viitura puternica a lovit Valcanesti.Potrivit ISU Prahova, viitura a luat trei autoturisme, pe o distanța de aproximativ 1 km. Doua dintre masini erau abandonate, a treia fiind functionala.„Un echipaj din cadrul Punctului… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

