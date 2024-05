Gripă aviară: ”Dovezi puternice” că virusul a trecut pentru prima dată de la mamifere la om Cercetatorii sunt ingrijorați ca gripa aviara s-a raspandit de la mamifere la oameni pentru prima data, marcand un alt pas in evoluția virusului H5N1. O noua analiza ajunge la concluzia ca exista ”dovezi puternice” ca un muncitor din Texas, testat pozitiv pentru H5N1, a luat virusul de la vaci de lapte contaminate. Din 2003, sute […] The post Gripa aviara: ”Dovezi puternice” ca virusul a trecut pentru prima data de la mamifere la om appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

