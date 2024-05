Stiri pe aceeasi tema

- Peste 5.500 de persoane din regiunea Bucuresti - Ilfov au primit asistenta medicala de urgenta in perioada minivacantei de 1 Mai si de Paste. Conform managerului general al Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov (SABIF), Alis Grasu, 479 dintre solicitari fiind facute doar in noaptea de Inviere, relateaza…

- Compania de Transport CT Bus anunta ca in perioada 1 6 mai, autobuzele vor circula in program de weekend.PROGRAM TONETE CT BUS IN PERIOADA 1 ndash; 6 MAI: MIERCURI 1 MAI 06.00 ndash; 21.00 ndash; GARA 40 43 07.00 ndash; 15.00 ndash; ELIBERARII, TOMIS III, MAGAZINUL TOMIS, PIATA CET JOI 2 MAI toate tonetele…

- PROGRAM magazine in minivacanța de 1 Mai și Paște 2024, in Alba: Lidl, Carrefour, Profi, Selgros, Penny, Kaufland, mall-uri PROGRAM magazine in minivacanța de 1 Mai și Paște 2024, in Alba. Majoritatea magazinelor au program de funcționare special in perioada sarbatorilor de primavara. Unele funcționeaza…

- Minivacanța de 1 Mai și Paște se apropie cu pași repezi, iar romanii se vor putea bucura de cateva zile libere de relaxare și liniște. Iata ce zile libere vor avea angajații din Romania, dar și ce drepturi au persoanele care sunt chemate sa munceasca in aceasta perioada!

- ”Hotelierii se pregatesc pentru cea mai mare minivacanta din 2024, mai ales ca romanii au inceput deja sa isi contureze planurile de calatorie pentru perioada cuprinsa intre 1-6 mai si au anuntat inca de la inceputul anului ca vor face punte intre Ziua Muncii si Paste. Aceasta regula este valabila pentru…

- Majoritatea angajaților care lucreaza la stat vor avea o minivacanța de 6 zile in perioada 1 mai – 6 mai 2024, de Ziua Muncii și de Paște.Ziua Muncii , 1 mai, si Vinerea Mare sunt deja declarate zile libere pentru angajatii la stat in Codul Muncii. In acest an, Vinerea Mare cade in ziua de 3 mai, iar…

- Inca o persoana arestata de catre politistii ilfoveni in dosarul in care administratorii unei clinici medicale private, dar si mai multi medici sunt suspectati ca au eliberat in fals zeci de mii de fise medicale. Acestea ajungeau la persoane care le solicitau pentru a putea sa obțina sau preschimbe…

- Autoritațile incep distribuirea tichetelor sociale pentru Paște 2024. Vezi in randurile de mai jos care sunt criteriile de acordare și ce sume puteți primi! Incep inscrierile pentru tichetele sociale de Paște 2024! Autoritațile locale au pregatit totul, iar startul inscrierilor se da in luna martie.…