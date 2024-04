Stiri pe aceeasi tema

- Doi dintre caii armatei britanice care au scapat de sub control miercuri dimineata si au provocat haos in centrul Londrei, ranind patru persoane, se aflau joi in „stare grava”, a declarat un ministru al Guvernului britanic.

- Hotel Barberini, un celebru hotel din centrul Romei, a fost evacuat de urgența din cauza emanațiilor de vapori toxici de clor. Cinci persoane intoxicate au fost tratate de medici, doua dintre ele sunt in cod roșu. Aproximativ 35 de persoane au fost evacuate din hotel. Din cauza gazelor toxice de la…

- Cunoscutul cantareț francez Kendji Girac, in varsta de 27 de ani, a ajuns la spital in stare grava, dupa ce s-a impușcat accidental cu o arma pe care o cumparase cu o zi inainte de incident, transmite BBC, citat de digi24.ro .

- Aceasta a povestit ca a fost supusa unor abuzuri și torturi timp de mai bine de un an de catre partenerul ei The post DRAMA UNEI ROMANCE O romanca gasita ratacind pe strazile din Toulouse intr-o stare grava first appeared on Informatia Zilei .

- ATAC… Un polițist din cadrul Postului de Poliție Banca a ajuns in stare grava la spitalul din Barlad, dupa ce a fost mușcat de un caine chiar in timp ce se afla in timpul serviciului. Animalul, rasa ciobanesc caucazian, se afla in proprietatea unei societați comerciale, care are gard langa postul de…

- Opt oameni, printre care și o femeie, au fost salvați de polițiștii de frontiera din Giurgiu. Migranții erau ascunși intr-un camion frigorific, printre cutii cu condimente, și erau in stare grava, cu hipotermie. Dupa ce se vor face bine, atat ei, cat și șoferul turc vor fi preluați de autoritațile din…

- Un accident rutier a avut loc pe centura Ineului. Un șofer a pierdut controlul volanului și a ajuns cu mașina pe camp. „Accident rutier in care a fost implicat un autoturism, pe centura orașului Ineu. Posibil doua persoane incarcerate. Intervin pompierii militari ai Detașamentului Ineu cu o autospeciala…

- Un accident grav a avut loc in noaptea de marți spre miercuri pe DN14, la ieșire din Copșa Mica spre Mediaș. Un bebeluș in varsta de 8 luni și un barbat de 29 de ani au murit pe loc. O tanara de 17 ani a ajuns in stare grava la spital, scrie cotidianul local Ora de Sibiu.Accidentul s-a produs in jurul…