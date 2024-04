Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatori din Tarile de Jos au raportat cazul unei infectari extrem de prelungite cu COVID-19 la un barbat care a decedat anul trecut si au avertizat in legatura cu aparitia unor variante mai periculoase ale coronavirusului. Barbatul olandez, de 72 de ani, care avea un sistem imunitar slabit din cauza…

- Cine nu iși dorește sa se bucure de o locuința frumos parfumata? De acum, nu vei mai avea nevoie sa scoți din buzunar sume maricele pentru produsele din comerț. Afla, din randurile de mai jos, care sunt ingredientele din bucatarie care iti parfumeaza casa imediat. Iți poți parfuma casa folosind ingrediente…

- Mircia Gutau este unul dintre cei mai influenți oameni din Ramnicu Valcea și se afla astazi la cel de-al patrulea mandat de primar al orașului. In urma cu 14 ani, a fost condamnat de Inalta Curte de Casație și Justiție la trei ani și șase luni de inchisoare. Procurorii DNA l-au acuzat la acea vreme…

- Primarul Emil Boc a rabufnit dupa meciul dintre Petrolul și Sepsi, incheiat cu 2-1 pentru Sepsi.In urma acestui rezultat, Sepsi va juca in play-off, in play-off, in locul lui U Cluj.Emil Boc a acuzat Petrolul ca i-a permis lui Sepsi sa marcheze golul care a calificat echipa in play-off.”Petrolul - rușinea…

- „Au venit mascatii peste mine la ora 6:55, mi-au speriat copilul mi-au terorizat copilul, partea de jos de la usa cu rupt-o, usa la dulap, mi-au terorizat copilul, m-au pus pe burta pe mine, nevinovat, uitati, au intrat gramada peste mine in casa! Uitati, au rupt usa, in partea de jos, cand au impins…

- Ce au facut magistrații din Sebeș cu zeci de sticle de parfum cumparate din ”Dragonul Roșu”. Erau imitații de firme celebre La mai bine de trei ani de la identificarea a doua persoane care vindeau parfumuri contrafacute, intr-o parcare de pe Autostrada A1, magistrații din Sebeș au luat masuri. Mai…

- Antrenorul echipei nationale de rugby a Romaniei, David Gerard, s-a aratat nemultumit de jocul stejarilor in meciul de debut din Grupa B a Rugby Europe Championship 2024, chiar daca a invins Polonia cu 20-8 (17-3).„Nu a fost un joc bun, dar am obtinut o victorie si asta e important. Fiecare inceput…