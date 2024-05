Stiri pe aceeasi tema

- Administratia SUA indeamna Senatul sa adopte rapid legea privind finantarea guvernului pentru urmatoarele șase luni, informeaza Rador Radio Romania. Administratia Biden a indemnat Senatul Statelor Unite sa aprobe rapid, inainte de termenul limita stabilit, un pachet de 1,2 trilioane (1.200 de miliarde)…

- O bucatarie imaculata este doar cea in care nu se gatește. Știm prea bine ca orice experiment culinar – reușit sau nu – se incheie cu un munte de vase de spalat și suprafețe de curațat. Afla, din randurile de mai jos, cu ce se ia rapid arsura intarita de pe aragaz. Dupa ce vei […] The post Cu ce se…

- Cristi Ignat a devenit deja un obișnuit al lotului Naționalei Romaniei Under 21, iar pentru urmatoarele meciuri el face parte din nou din lot. Fundașul imprumutat de galben-verzi de la Rapid a fost chemat din nou de Daniel Pancu la lot pentru meciul cu Armenia din deplasare. Partida se va desfașura…

- FOTO: Volei Alba Blaj – Rapid 3-2, in „finala” ultimei etape in Divizia A1 | Campioana, victorie uriașa și locul 3!!!! Derby incendiar Volei Alba Blaj – Rapid, scor 3-2 (20-25, 25-19, 20-25, 25-12, 15-11), in „Alba Blaj” Arena, in ultima runda a Diviziei A1, un meci nebun, cu o miza uriașa. Campioana…

- Farul s-a impus in deplasarea cu Rapid, scor 2-1, in runda inaugurala a play-off-ului din Superliga Romaniei. Cristiano Bergodi și-a ieșit din fire și a sarit la „centralul” George Gaman. Scandalul in care au fost implicați mai mulți membri marcanți ai Peluzei Nord, in frunte cu liderul Liviu „Bocciu”…

- Meta explica modul in care aplicațiile terța parte se vor conecta la Messenger și WhatsApp. Serviciile externe vor trebui, probabil, sa adopte același protocol pe care Signal il folosește pentru criptarea end-to-end, scrie Playtech.ro .

- Accesul la Internet (prin cablu sau Wi-Fi) a fost limitat pentru anumite categorii de servicii sau platforme, cu exceptia Youtube, Facebook, Instagram si Twitter, potrivit unei decizii a conducerii Camerei Deputaților. Instituția a anunțat marți un prim set de masuri de securitate luate dupa atacul…

- Potrivit unei firme specializate in combaterea paraziților , cele 3 semne clare care tradeaza prezența ploșnițelor sunt:1. Mirosul - din cauza feromonilor pe care-i emana insectele, in spațiile in care circula se va simți un miros de MUCEGAI2. Dare ca de rugina pe lenjeria patului. Uneori pot fi chiar…