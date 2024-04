Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii orasului Viseu de Sus, care desfașurau ieri dupa amiaza activitați specifice, au oprit pentru control un autoturism condus pe strada Randunelelor. La volan a fost identificat un barbat de 51 de ani, domiciliat in Moisei. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultand o alcoolemie de…

- Marți, 9 aprilie 2024, in jurul orei 20.00, un tanar de 28 de ani, din localitatea Boz, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Cut, a surprins si accidentat un minor in varsta de 6 ani, care se afla pe partea carosabila. In urma accidentului, minorul a suferit leziuni corporale ușoare…

- Perseverența. Este ”calitatea” de care a dat dovada un un barbat de 30 de ani, din Girișu de Criș, prins de cinci ori in ultimii cinci ani conducand fie cu permisul suspendat, fie avand documentul anulat.

- Un tanar din Dornești a fost ridicat de la domiciliu de catre polițiștii Secției Rurale Marginea, marți seara, in baza unui mandat definitiv prin care Judecatoria Radauți a dispus condamnarea acestuia la pedeapsa de 3 ani, 3 luni și 10 zile de inchisoare. Principala infracțiune care apare in mandat…

- ■ la 31 martie și 30 septembrie instituțiile publice sunt obligate sa publice salariile angajaților ■ o parte dintre acestea le afișeaza doar pe site ■ exceptate de la regula sunt Poliția, Jandarmeria, MApN, Parchetul, Judecatoriile, Tribunalul, CSM, Inalta Curge de Casație și Justiție, DGA, care au…

- În ziua de luni de 5 februarie 2024 în jurul orei 1630 pe strada 1 Decembrie 1918col cu strada Grivia din Brila un incident tensionat a avut loc între doi brbai. Potrivit informaiilor furnizate de ctre Poliia Local Brila un brbat în vârst de 61 de ani în stare de ebriet...

- S-au intimplat foarte multe lucruri dubioase, iar procurorii anticorupție au pornit citeva dosare penale pe aceste chestii, sint declarațiile șefului Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, intrebata de ce Vladimir Filat, condamnat la 7 ani de inchisoare, nu a achitat niciun pejudiciu statului.…

- Presedintele Columbiei, Gustavo Petro, a afirmat miercuri ca va declara stare de dezastru natural din cauza incendiilor de vegetatie declansate pe teritoriul tarii, ceea ce va permite eliberarea unor fonduri destinate luptei cu flacarile. Pe teritoriul Columbiei au fost stinse circa 204 incendii luna…