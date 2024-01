Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ciolacu a ținut neaparat ca in cele cateva minute difuzate public de la inceputul ședinței de guvern, sa ii critice pe trei dintre membrii liberali ai cabinetului – ministrul de Finanțe Marcel Boloș, ministrul Energiei Sebastian Burduja și ministrul Educației, Ligia Deca. Marcel Ciolacu s-a…

- Mihaiela Iorga-Moraru a fost propusa de ministrul Justiției Alina Gorghiu pentru functia de procuror sef al Sectiei de combatere a coruptiei in cadrul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA). Ministerul Justiției a anunțat, marți, intr-un comunicat de presa, ca ministrul Alina Gorghiu a transmis Secției…

- Primii prizonieri deținuți de gruparea militanta palestiniana Hamas urmeaza sa fie eliberați vineri dupa-amiaza in cadrul unui schimb de prizonieri, in condițiile in care acordul de incetare a focului de patru zile cu Israelul a intrat in vigoare la ora locala 7.00 (6.00 CET), potrivit Politico. BBC…

- Catalin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, face schimbari majore in Poliția Romana, dupa modelul de la IPJ Constanța, anunțat miercuri. Intr-un interviu acordat jurnalistului Bogdan Chireac la DCNews, Predoiu a declarat ca sistemul va fi mai suplu, din 8 șefi vor ramane doar 3, astfel incat Poliția…

- Antonio Guterres, secretarul-general al ONU, a atras atenția ca situația din Gaza este ”mai mult decat o criza umanitara, este o criza a umanitații”, adaugand ca teritoriul palestinian devine ”un cimitir pentru copii”. ”Partile in conflict si comunitatea internationala se confrunta cu o responsabilitate…

- Liderii organizației islamiste Hamas nu s-au pregatit pentru represaliile de amploare din partea Israelului, pentru ca operațiunea de pe 7 octombrie a fost gandita ca o operațiune tactica, prin care sa reușeasca capturarea a 20-30 de militari israelieni, potrivit unor surse citate de publicația Middle…

- Gruparea siita libaneza „Hezbollah nu va intra imediat” in razboiul impotriva Israelului, in momentul in care va avea loc interventia la sol a trupelor israeliene in Fasia Gaza, deoarece gruparea islamista palestiniana „Hamas poate rezista luni de zile”, a declarat ministrul de externe libanez Abdallah…

- Israelul pregatește inchiderea redacției locale Al Jazeera și acuza postul din Qatar de propaganda pro-Hamas. Oficialii israelieni din domeniul securitații au fost de acord cu Propunerea de inchidere a Al Jazeera, iar experții juridici analizeaza acest aspect, a anunțat guvernul israelian, citat de…