Ucraina a cheltuit 4 miliarde de dolari pentru achizitionarea de armament, in incercarea de a compensa deficitul de arme si munitii cauzat de intarzierile in trimiterea asistentei militare din partea aliatilor sai, a anuntat ministrul de Finante ucrainean, Serghei Marcenko. „La inceputul anului 2024, Ucraina s-a aflat intr-o situatie dificila din cauza cantitatilor insuficiente atat […] The post Prețul razboiului. Cat a dat Ucraina pe arme in acest an appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .