Deficitul bugetar a ajuns deja la 2% din PIB dupa primele trei luni, dupa ce cheltuielile au crescut cu 23%, pana la 168 miliarde de lei, potrivit executiei bugetului general consolidat al Romaniei, publicat vineri de Ministerul de Finante. In acest interval, veniturile au crescut cu 16% peste program, pana la la 132 mld. lei. […] The post Cifrele din bugetul de stat pe Trimestrul 1 arata ca Guvernul nu va putea sa iși respecte promisiunile appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .