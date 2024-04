Contributia la sanatate de 10% va fi perceputa in cazul concediilor medicale acordate pentru boli obisnuite, carantina si reducerea cu 1/4 a duratei normale de lucru, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin. Guvernul a adoptat in sedinta de joi o ordonanta de urgenta care aduce clarificari privind categoriile de concedii medicale pentru […] The post Guvernul umbla iar la „taxa pe boala”. Noile categorii de bolnavi care sunt excluși appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .