”In calitate de producator al medicamentului Miostin (cu substanta activa neostigmina), va comunicam ca, imediat ce am luat decizia opririi productiei medicamentului din cauza unor neconformitati in calitatea produsului finit, am informat autoritatile din domeniul sanatatii, ANMDMR si Ministerul Sanatatii, precum si profesionistii din domeniul medical. Am tratat cu toata seriozitatea problema legata de intreruperea temporara si am facut toate demersurile pentru a urgenta reinceperea productiei, in cele mai bune conditii de siguranta, pentru a asigura necesarul pacientilor”, a trasmis, duminica,…