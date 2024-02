Stiri pe aceeasi tema

- General Motors intentioneaza sa cheltuie 19 miliarde de dolari in urmatorul deceniu, printr-un nou acord cu furnizorii pentru a procura materiale critice pentru utilizare in bateriile vehiculelor electrice, de la LG Chem, au anuntat companiile miercuri, transmite CNBC. Contractul pentru aprovizionare…

- YouTube a facut o manevra de 180 de grade intr-un timp scurt. Compania anunta ca o aplicatie de Vision Pro se afla pe lista sa de proiecte, fara sa ofere o estimare de timp in acest sens. Mai mult, YouTube spune ca, pana va lansa viitoarea aplicatie, va repara si problema filmarilor panoramice. YouTube…

- Vanzarile H&M au fost cu 1% mai mici pentru intregul an financiar, calculate in monede locale, si cu 4% mai mici fata de anul precedent in decembrie 2023 si ianuarie 2024. Compania a avut dificultati in a mentine cresterea vanzarilor in ultimii ani, in contextul concurentei tot mai mari, atat din partea…

- Agentia americana a declarat intr-o actualizare de rechemare publicata pe site-ul sau web ca Tesla recheama anumite vehicule Model S, X si Y din 2023, echipate cu sistemul 4.0 complet autonom, sistemul software de conducere autonoma al companiei, din cauza erorii software. Numarul de masini afectate…

- Actiunile Puma au scazut miercuri cu 7,3%, la Londra, situandu-se la nivelul inferior al indicelui european Stoxx 600, dupa ce compania a raportat rezultate preliminare pentru al patrulea trimestru si pentru 2023, impreuna cu o perspectiva care a ratat asteptarile. Rezultatele finale vor fi publicate…

- De joi, rafturile cu produse PepsiCo din magazinele Carrefour din Franta afiseaza o nota care spune ”Nu mai vindem acest brand din cauza cresterilor inacceptabile de pret”, a declarat un purtator de cuvant al retailerului francez. PepsiCo nu a raspuns la o solicitare de comentarii. Compania americana…

- Ikea a avertizat joi cu privire la intarzieri ale unor produse din cauza devierii in masa a navelor de transport din Marea Rosie, din cauza problemelor de siguranta, transmite CNBC. ”Situatia din Canalul Suez va duce la intarzieri si poate cauza constrangeri de disponibilitate pentru anumite produse…

