Om de afaceri mort din cauza unei supradoze de vitamina D

- Echipa lui Aleksei Navalnii a anunțat ca mama opozantului rus a primit notificarea oficiala legata de moartea acestuia, cerand, in același timp, ca trupul neinsuflețit al lui Navalnii sa fie predat „imediat” familiei sale, scrie publicația Meduza. Purtatoarea de cuvant a lui Navalnii, Kira Yarmiș, a…

- Fermierii continua protestele in Franța, iar mai multe drumuri sunt blocate. In acest context, miercuri, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis o atenționare de calatorie. MAE ii informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Republica Franceza ca…

- Un om de afaceri din Cluj a fost prins cand conducea noaptea sub influența bauturilor alcoolice și le-a spus polițiștilor ca a fost torturat, potrivit Ziarul de Cluj. Un barbat din Cluj, prins baut in trafic, le-a declarat polițiștilor ca a fost torturat de talhari care i-au taiat un deget pentru a…

- Unul dintre cei trei suspecti in cazul asasinarii omului de afaceri Adrian Kreiner, Laurențiu Ghița, a fost adus in tara, sambata dimineața, din Scoția. Doi dintre barbatii care l-ar fi batut si omorat pe omul de afaceri Adrian Kreiner din Sibiu au fost prinsi in Marea Britanie, unul in Scotia – Laurentiu…

- Intr-o intorsatura surprinzatoare a evenimentelor, senzațiile muzicale internaționale Camila Cabello și Drake sunt pe prima pagina a ziarelor dupa ce au fost vazuți impreuna intr-o escapada romantica in Caraibe. Intalnirea neașteptata a celor doi a starnit speculații pe scara larga cu privire la o…

- Lumea divertismentului este in doliu dupa moartea brusca și tragica a indragitului actor din „Friends” Matthew Perry. Biroul medicului legist din comitatul Los Angeles a confirmat și dezvaluit cauza morții lui Perry, aceasta datorandu-se „efectelor acute ale ketaminelor”, dupa cum se detaliaza in raportul…

- Polițiștii au declanșat luni seria protestelor anunțate pentru urmatoarele patru zile, ei fiind nemulțumiți de proiectul de buget care prevede o majorare de doar 5% pentru bugetari. Din același motiv, și sindicaliștii de la Federația Solidaritatea Sanitara amenința cu proteste din 20 decembrie. Iar,…

- Patru turiști care se aflau intr-o gondola s-au rasturnat la Veneția. Turiștii au incercat sa faca un selfie, in ciuda avertismentului gondolierului. Incident neobișnuit pe canalele din Veneția, unde o gondola s-a rasturnat, facandu-i pe ocupanți sa ajunga in apa. Din fericire, totul s-a terminat doar…