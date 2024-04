Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie evitata la limita pe calea ferata. Un pompier care conducea o autospeciala a fost la un pas sa fie lovit de tren. Acum, șoferul este cercetat disciplinar. Un barbat a filmat momentul in care șoferul autospecialei forțeaza calea ferata și trece la limita prin fața trenului care venea. Șoferul…

- Fostul sef al Politiei orasului Harlau, judetul Iasi, a fost prins baut la volan, pe numele sau fiind intocmit dosar penal pentru conducere sub influenta alcoolului. Dumitru Simionescu, fost sef al Politiei Harlau, actual consilier local in Cotnari și, potrivit presei locale, candidat la fotoliul de…

- Scolile din Sectorul 5 al Capitalei vor fi inchise, luni, pentru activitati de dezinsectie, dupa ce a fost semnalata prezenta plosnitelor in Scoala Gimnaziala ”I.C. Bratianu” si Scoala Gimnaziala ”Petrache Poenaru”. Potrivit Primariei Sectorului 5, edilul Cristian Popescu Piedone a solicitat initierea…

- Un șofer a fost gasit mort de pompierii din Olt, cu arsuri pe tot corpul, dupa ce mașina pe care o conducea a fost implicata intr-un accident rutier pe centura orasului Caracal si apoi a luat foc. O autospeciala de stingere si un echipaj SMURD au intervenit pe centura municipiului Caracal, la un accident…

- O minora de 15 ani din Constanța a fost la un pas de tragedie, marți dupa-amiaza, dupa ce a fost fost spulberata pe trecerea de pietoni de o mașina de poliție aflata in misiune. Din primele informații, accidentul din județul de la malul marii a avut loc in jurul orei 13.30, pe Șoseaua Mangaliei. Fata…

- Un ceh a incendiat o mașina de poliție fiindca dorea sa intre la inchisoare: „Aveam prea multe datorii”. Vladimir S., 41 de ani, nu a scapat de creditori, deoarece a fost condamnat la o pedeapsa de doi ani cu suspendare, ba va trebui sa plateasca și pagubele facute autospecialei de poliție, circa 8.000…

- Peste 500 de taximetristi protesteaza in Piata Constitutiei si Piata Victoriei din București, solicitand o serie de modificari legislative privind transportul in regim de taxi si transportul alternativ. Taximetriștii protesteaza miercuri, in intervalul orar 9:00 – 14:00, in Piața Constituției și Piața…

- Fermierii continua protestele in Franța, iar mai multe drumuri sunt blocate. In acest context, miercuri, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis o atenționare de calatorie. MAE ii informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Republica Franceza ca…