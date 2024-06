FOTO. Pericol pe un drum din Gorj. Plăcile de beton s-au ridicat din cauza căldurii. O femeie a fost rănită Temperaturile ridicate din aceste zile fac deja probleme pe șoselele din țara. Pe un drum județean din Gorj, cateva placi din beton s-au ridicat și au dus la producerea unui accident. In zona au fost 35 de grade Celsius, iar de astazi va fi și mai cald. Obstacolul aparut din senin pe drumul județean, care […] The post FOTO. Pericol pe un drum din Gorj. Placile de beton s-au ridicat din cauza caldurii. O femeie a fost ranita appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Din cauza caldurii excesive, un drum județean din Gorj „s-a umflat”, fiind un pericol pentru șoferi. Un sofer care a vrut sa ocoleasca damburile din mijlocul drumului, a pierdut controlul volanului, și a facut accident. O femeie a fost ranita și a ajuns la spital.

- Placile de beton s-au ridicat ca o rampa, pe ambele sensuri ale drumului din comuna Danești. Șoseaua distrusa este un adevarat pericol pentru cei care trec prin zona.O femeie a ajuns la spital dupa ce a pierdut controlul volanului, in timp ce incerca sa treaca de damburi, iar alți șoferi s-au ales cu…

- Temperaturile extrem de mari de la nivelul asfaltului au efecte care pot fi periculoase pentru șoferi. In Gorj, de exemplu, un drum județean a ajuns sa fie plin de denivelari, pe ambele sensuri, dupa ce placile de beton din care este construit s-au dilatat de la caldura excesiva. O femeie a ajuns la…

