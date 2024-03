Care a fost cauza exploziei de la Crevedia. Raportul INEC arată neregulile descoperite Raportul Institutului Național de Expertize Criminalistice (INEC) in cazul Crevedia arata ca incendiul și explozia au fost provocate din cauza utilizarii unor pompe de transvazare neomologate care nu permiteau etanșeizarea corecta la supapa cisternelor. La aproape 7 luni de la tragedia de la Crevedia, s-a aflat cauza exploziei care a facut zeci de victime. Raportul INEC in […] The post Care a fost cauza exploziei de la Crevedia. Raportul INEC arata neregulile descoperite appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- La mai bine de 8 luni de la tragedia care a ingrozit țara, specialiștii Institutului Național de Expertize Criminalistice au venit cu raportul final. Incendiul care a ucis 6 persoane si a ranit alte zeci a fost provocat de scurgerea de gaze in timpul manevrelor de transfer de GPL dintr-o autocisterna…

- Raportul Institutului Național de Expertize Criminalistice (INEC) in cazul Crevedia arata ca incendiul și explozia au fost provocate din cauza utilizarii unor pompe de transvazare neomologate care nu permiteau etanșeizarea corecta la supapa cisternelor. La aproape 7 luni de la tragedia de la Crevedia,…

- Patronii statiei GPL de la Crevedia, Ionut Daniel Doldurea si Cosmin Ionut Stinga vor sa-și reia activitatea la firma pe care o dețin impreuna. Ei au facut in instanța o cerere pentru a se putea deplasa zilnic la firma Flagas. Dupa ce, la sfarșitul lunii noiembrie, au fost plasați in arest la domiciliu,…

