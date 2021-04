Stiri pe aceeasi tema

- Numarul paturilor din terapie intensiva pentru pacientii COVID ramane un subiect controversat si pentru actualul ministru al Sanatatii. Ioana Mihaila a anuntat luni, intr-o conferinta de presa, ca la nivel national sunt peste 240 de paturi libere, iar in Capitala 55. In realitate, in toata tara sunt…

- Ioana Mihaila, ministrul sanatatii, a anuntat ca situatia paturilor de Terapie intensiva pentru pacientii cu COVID-19 este „mai buna” decat in saptamanile trecute, informeaza Agerpres. Ioana Mihaila a precizat ca duminica, la ora 17:00, erau libere la nivel national 247 de paturi ATI pentru adulti si…

- Situatia paturilor de Terapie intensiva pentru pacientii cu COVID-19 este „mai buna” decat in saptamanile trecute, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila. Aceasta a precizat ca duminica, la ora 17.00, erau libere la nivel national 247 de paturi ATI pentru adulti…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, spune ca situatia paturilor de Terapie intensiva pentru pacientii cu COVID-19 este „mai buna” decat in saptamanile trecute, precizand ca duminica, la ora 17.00, erau libere la nivel national 247 de paturi ATI pentru adulti si 32 pentru copii. „Intr-adevar, situatia…

- Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, a declarat ca situația locurilor de terapie intensiva pentru pacienții cu coronavirus este mai buna in prezent decat in saptamanile trecute. Aproape 250 de paturi de ATI sunt libere, in acest moment, la nivel național. „Numarul de infectari raportat zilnic respecta…

- Noul ministru al Sanatații, Ioana Mihaila, a declarat joi, ca soluția in cazul paturilor de ATI nu poate fi obținuta pe termen scurt, ci mediu și lung, pentu ca un medic se pregateste, in medie, in 11 ani.„Asa cum a discutat si ministrul anterior, problema, din nou, nu este legata doar de numarul de…

- Pe surse: Ioana Mihaila – ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu – consilier onorific. Ioana Mihaila ar fi nominalizarea USR – PLUS pentru funcția de ministru al Sanatații, dupa demiterea lui Vlad Voiculescu. USR-PLUS s-a decis cu privire la propunerea pentru Ministerul Sanatații . Ioana Mihaila este…

- Scriitorul Spiridon Vangheli este in viața și se trateaza in prezent in secția terapie intensiva. Informația a fost confirmata de Tatiana Zatic, secretar de stat al Ministerului Sanatații, care a dezminițit astfel zvonurile precum ca scriitorul ar fi decedat cu puțin timp in urma. "Vin cu o noutate…