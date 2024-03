Politia din Cernavoda intervine! Șoferi bauti depistati pe strazile din oras (FOTO+VIDEO)

In perioada 28 30 martie a.c., aproximativ 770 de politisti au actionat, in judetul Constanta, pentru mentinerea ordinii si linistii publice, desfasurarea unui trafic rutier in siguranta si combaterea traficului si consumului… [citeste mai departe]