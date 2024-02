Prof.univ.dr. Doina Pleșca despre asaltul virusurilor asupra bebelușilor Prof. univ. dr. Doina Pleșca considera ca este un asalt al virusurilor asupra bebelușilor. ”Virusurile se afla intr-o competiție”, referindu-se la virusul sincițial respirator, dar și la virusul gripal și Sars-Cov.2, in cazul bebelușilor. „La acest moment virusurile se afla intr-o competiție. Intr-adevar, virusul sincițial respirator este foarte crescut la varste mici, alaturi de virusul gripal, de SARS Cov2… Daca este sa ne referim la varsta, da, este foarte frecvent la varste foarte mici. Sunt zilnic internați copii care, din nefericire, sunt sub 12 luni și prezinta infecții respiratorii joase,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

