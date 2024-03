Când ducem copiii la urgență? Parinții iși duc copiii la urgența mult mai des și mai repede decat la medicul de familie. Este justificat acest gest de ingrijorarea parinților fața de sanatatea copiilor. Dar, Anda Voica, medic la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU), ne spune in interviul de la Dialogurile Puterii, cand și ce e urgent pentru a duce copiii la spital de urgenta. ” Valoarea febrei nu este direct proporționala cu gravitatea bolii. Poți sa ai febra mare pana la 40 intr-o afecțiune virala banala, spune medical Anda Voica. Important este cum este copilul intre puseele febrile. Daca copilul intre puseele febrile e vioi,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

