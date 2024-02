Spitalul groazei la Botoșani. Gândaci peste tot (Video) Daca in Capitala ploșnițele au ajuns peste tot, la Botoșani gandacii au invadat spitalele. Aceștia au ajuns inclusiv la Secția de Pediatrie de la Spitalul Județean Botoșani. Dupa ce o mama a postat pe rețelele sociale imagini cu gandacii, care se plimbau in voie prin saloanele copiilor, secția a fost inchisa. Femeia a declarat ca a petrecut trei zile de coșmar in spital, unde gandacii erau prezenți peste tot. Managerul unitații medicale da vina pe soluțiile de dezinsecție fara efect, in timp ce pacienții au fost mutați intr-un alt salon. Dupa trei zile de groaza, femeia nu a mai rezistat și a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

