O mama a parasit, sambata seara, Sectia de pediatrie a Spitalului Judetean de Urgenta „Mavromati" din Botosani dupa ce a observat un gandac pe peretele salonului in care era internata alaturi de copilul sau. Gandacii colcaie in saloanele Secției de Pediatrie a Spitalului Județean Botoșani, unde copiii sunt tratați in condiții greu de imaginat pentru […]