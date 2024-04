Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca va discuta cu echipa de control si cu managementul Spitalului Clinic de Urgenta “Sfantul Pantelimon” din Capitala despre activitatea din Sectia de Terapie Intensiva, in cadrul vizitei la aceasta unitate. “Vreau sa stiu exact cum se desfasoara activitatea…

- Incident șocant intr-un supermarket din Capitala, acolo unde o parte din tavan s-a prabușit peste clienți! O femeie de 70 de ani a ajuns la spital. Tavan prabușit in urma cu scurt timp intr-un supermarket din București ! O femeie a fost ranita dupa ce o bucata mare din plafon s-a desprins și i-a cazut…

- Medicul Catalin Cirstoiu, directorul Spitalului Universitar, a fost prezentat miercuri drept candidatul PSD-PNL pentru Primaria Capitalei! Specialistul a declarat cum a ajuns sa fie propus pentru primarie. Cum a ajuns sa devina Catalin Cirstoiu candidatul PSD-PNL la Capitala? Ei bine, medicul-candidat…

- "Ne aflam la spitalul Sfantul Pantelimon. La subsol, uitați-va in ce condiții ne putem schimba. In fiecare dimineața imi curge apa in cap din aceasta conducta. In fiecare zi, de cate ori merg la munca, iar fetele trec cu masa pe aici iar apa picura in oale. Picura niște pipi. In fiecare dimineața, da.…

- Se implinesc 47 de ani de la cutremurul din 1977, iar previziunile in cazul unui eveniment asemanator nu sunt deloc bune. Potrivit ultimelor statistici, un sfert dintre locuitorii Capitalei – orașul care a inregistrat cele mai mari pierderi in urma seismului din `77 – ar avea de suferit, transmite Fundația…

- Reduceri semnificative la Targul de Turism al Romaniei (TTR), care se desfasoara la Romexpo, in perioada 15 – 18 februarie 2024. Prețurile sunt mai mici cu pana la 50% la city break-uri, in timp ce pachetele turistice pentru concediul de vara in tara si strainatate au discounturi de pana la 40%. De…

- Daca in Capitala ploșnițele au ajuns peste tot, la Botoșani gandacii au invadat spitalele. Aceștia au ajuns inclusiv la Secția de Pediatrie de la Spitalul Județean Botoșani. Dupa ce o mama a postat pe rețelele sociale imagini cu gandacii, care se plimbau in voie prin saloanele copiilor, secția a fost…