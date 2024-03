Stiri pe aceeasi tema

- Prima etapa a inscrierilor la cresa sau la gradinita incepe pe 27 mai si se incheie pe 14 iunie, potrivit metodologiei si calendarului trimise spre publicare in Monitorul Oficial, a anunțat luni seara, 18 martie, ministra educației, Ligia Deca.„Am anuntat, acum ceva timp, lansarea in consultare publica…

- Procedura stabilita de Ministerul Educației prin care elevii de școala și liceu dar și copii de creșa și gradinița vor fi imparțiți in clase/ grupe de inceput de nivel a fost publicata in Monitorul Oficial, marți, 12 martie. The post AN ȘCOLAR Fiecare școala decide procedura de repartizare a copiilor…

- Premierul Marcel Ciolacu a dezvaluit ca Executivul a adoptat un proiect de act normativ in favoarea operatorilor de transport rutier licențiați. ”Ne respectam toate angajamentele fața de transportatori. Dupa ce am reușit sa reducem prețurile polițelor RCA, am decis sa compensam și creșterea accizei…

- Ministerul Educației tocmai a publicat calendarul pentru inscrierea in invațamantul primar, inclusiv clasa pregatitoare, pentru anul școalr 2024-2025. Astfel, parinții ai caror copii au urmat invațamantul preșcolar și care implinesc in anul curent varsta de 6 ani pana la data de 31 august, inclusiv,…

- Inscrierea la gradinița și creșa 2024 se va face in doua etape, arata un proiect pus in dezbatere publica de Ministerul Educatiei. Inscrierea la gradinița și creșa 2024, pentru anul scolar 20224-2025 , se va face tot in vara ca anul trecut: prima etapa fiind intre 17 iunie și 5 iulie. Ministeru Educatiei…

- Se anunța noi schimbari in invațamant! Diploma de doctor va contine un cod QR. Anunțul a fost facut de Ministrul Educației, Ligia Deca. Astfel, de anul acesta, in invatamantul superior, diploma de doctor va contine un cod QR care va permite accesul la informatii care vor facilita validarea si conformitatea…

- Cei mai apropiați colaboratori ai ministrului de Finanșe, Marcel Boloș, au petrecut Revelionul 2024 la unul dintre cele mai luxoase hoteluri din Sinaia aflat in administrarea statului. Șeful de cabinet al ministrului Marcel Boloș, Florin- Alexandru Zaharia, și secretarul de stat Carmen Moraru, adica…

- Conf. univ.dr. Mihai Craiu recomanda contra tusei, o lingurița de miere, in locul antitusivelor, in cazul copiilor mai mari de un an. ”Majoritatea antitusivelor nu fac nimic semnificativ (…). Asta in cazul in care nu fac rau. Sau chiar foarte rau. Ce putem da acum, de sarbatori, daca nu este atat de…