La nivel național, avem nevoie de 2.000 de ambulanţe noi, spune ministrul Rafila Ministrul Sanatații a precizat, miercuri, ca la nivel național avem nevoie de 2.000 de ambulanțe noi, pentru ca ”sa putem sa completam parcul auto care este depasit, imbatranit”. „Speram, cu toate ca nu este, cel putin deocamdata, in gradina Ministerului Sanatatii achizitia de ambulante noi, sa putem sa completam parcul auto care este depasit, imbatranit. Cu siguranta, la nivel national avem nevoie de 2.000 de ambulante noi la statiile judetene”, a spus Rafila. In acest sens, ministrul Sanatații a precizat ca a facut apel la directorii stațiilor de amblanța sa trimita proiecte de investiții ”incat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

