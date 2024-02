”Rujeola va afecta și alte generații”, deoarece scade numărul copiilor vaccinați! Din cauza faptului ca scade rata de imunizare ”rujeola va afecta astfel și alte generații”, semnaleaza ministrul Sanatații. ”Acum 20 de ani, eram 95% rata de imunizare la toate vaccinurile. Acum, cresc generații de copii neprotejați. Daca in fiecare an, din 200.000 de copii nu vaccinezi decat 150.000, inseamna ca, in fiecare an, se aduna 50.000 de copii nevaccinați. Rujeola va afecta astfel și alte generații”, a explicat ministrul Rafila la Digi24. Potrivit ministrului Sanatații, doua sunt motivele care ii determina pe unii parinți sa nu-și vaccineze copiii. Pe de o parte, chiar succesul vaccinarii:… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

