Anticoncepționale cu rețetă compensată. Proiect al ministrului Sănătății Ministrul Sanatații ia in calcul un proiect care presupune compensarea tratamentului contraceptiv, daca o femeie tanara doreste acest lucru, "pe baza prescripției medicale". Proiectul, care ar presupune compensarea anticonceptionalelor, ar fi comparabil cu cel care a stat la baza compensarii vaccinurilor. "Mi se pare firesc" „Da, este similar daca vreti cu proiectul care a stat […]

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat joi ca are in vedere un proiect care presupune compensarea tratamentului contraceptiv, daca o femeie tanara doreste acest lucru, transmite Agerpres.

- Ministrul Sanatații spune ca ”trebuie stabilite și niște sancțiuni care sa poata sa fie aplicabile”, in cazul medicilor care direcționeaza pacienți de la unitațile medicale de stat la cele din mediul privat. Rafila face aceste precizari pe fondul acuzațiilor aduse prof. Catalin Cirstoiu, potrivit…

- Ministrul Sanatații a declarat ca, pana la jumatatea acestui an, vom vedea ca se lucreaza efectiv la cele trei spitale regionale de la Iași, Cluj și Craiova, care au ca termen de execuție de 48 de luni. Cele trei proiecte tehnice ale viitoarelor spitale sunt finalizate ca și procedurile de organizare…

- Fostul președinte american Donald Trump a facut o declarație surprinzatoare luni, exprimandu-și opoziția fața de interzicerea platformei TikTok in Statele Unite. Aceasta poziție vine in contrast direct cu cea a actualului șef de stat, Joe Biden, care este pregatit sa susțina un proiect de lege ce ar…

- Din cauza faptului ca scade rata de imunizare ”rujeola va afecta astfel și alte generații”, semnaleaza ministrul Sanatații. ”Acum 20 de ani, eram 95% rata de imunizare la toate vaccinurile. Acum, cresc generații de copii neprotejați. Daca in fiecare an, din 200.000 de copii nu vaccinezi decat 150.000,…

- Agenția Servicii Publice va fi reorganizata. Un proiect de lege in acest sens a fost votat de cabinetul de miniștri, care a aprobat un nou Regulament cu privire la organizarea și funcționarea instituției.

- Managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, Florin Roșu, nu este de acord cu ideea lansata de Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, conform careia farmaciștii pot elibera antibiotice pentru o cura de trei zile, fara a fi necesara o prescripție medicala. Florin Roșu a mai spus ca exista antibiotice…

- Claudiu Tarziu, președintele Consiliului National de Conducere al partidului extremist AUR , a intrat in atenția publica cu un discurs revizionist, spus cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane. Senatorul cere unirea Romaniei cu teritorii aflate acum in Ucraina, precum și in Republica Moldova. In…