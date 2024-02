Germania ar putea legaliza consumul de canabis, săptămâna aceasta Conducerea comisiei de sanatate a Bundestag a aprobat proiectul legii inaintat de coaliția de guvernare din Germania, privind legalizarea consumului de canabis , informeaza presa germana. Este de așteptat ca proiectul sa fie adoptat in ședința Parlamentui de vineri. Daca Bundestag-ul va adopta legea, ea va merge și la Bundesrat, dar nu necesita aprobare acolo. In concluzie, canabisul va fi legalizat in Germania. Odata ce canbisul va fi legalizat in Germania, de la 1 aprilie, cultivarea acasa și deținerea de cantitați mici de canabis ar deveni legale. Cluburile pentru cultivarea necomerciala ar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

