Premierul Marcel Ciolacu a dezvaluit ca Executivul a adoptat un proiect de act normativ in favoarea operatorilor de transport rutier licențiați. ”Ne respectam toate angajamentele fața de transportatori. Dupa ce am reușit sa reducem prețurile polițelor RCA, am decis sa compensam și creșterea accizei la motorina. Concret, Guvernul va restitui operatorilor de transport rutier licențiați in Romania jumatate din creșterea accizei la motorina. In total, peste 4000 de transportatori vor beneficia de acest sprijin pana la sfarșitul anului”, a declarat Marcel Ciolacu pe pagina sa de Facebook, despre HOTARAREA…