In ultimii 5 ani, in Prahova au fost acordate peste 7,3 milioane de zile de concedii medicale! N. Dumitrescu Dupa trei luni de la intrarea in vigoare a prevederilor ce vizeaza impozitarea cu 10% a concediilor medicale, care a atras nenumarate discuții, inclusiv in plan politic, acum cateva zile a fost aprobata o modificare a acestei prevederi, care instituie scutirea de la impozitare pentru anumite tipuri de concedii medicale. Concret, Guvernul a aprobat, in sedinta de joia trecuta, scutirea de la plata contributiilor sociale pentru concediile medicale in cazul gravidelor, al mamelor cu copii…