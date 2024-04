Stiri pe aceeasi tema

- Bolnavii care sufera de afecțiuni cronice sunt indignați cu privire la decizia Guvernului de a-i exclude de pe lista cu categoriile vulnerabile care sunt scutite de plata contribuțiilor pentru concediile medicale. Aceste contribuții au fost introduse acum aproximativ 4 luni, ca masura de reducere…

- Guvernul a decis astazi scutirea unor categorii de pacienti de la plata contributiei sociale pentru indemnizatiile de concediu medical. De asemenea, a prelungit programul privind trusoul nou-nascutului si a aprobat noul statut al cercetatorului, care va duce la cresterea salariilor in domeniu chiar…

- „Nu, domnule Prim-ministru, concediile medicale nu sunt o sursa de venit! Sunt incluse in dreptul fundamental al cetatenilor acestei tari si nu pot fi tratate in alt fel! Si, noi ,cei din Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice din Romania, vrem sa va reamintim ca boli cronice nu inseamna…

- A fost aprobata scutirea de la plata contributiei sociale pentru indemnizatiile de concediu medical in cazul gravidelor , mamelor cu copii bolnavi Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, scutirea de la plata contributiilor sociale pentru concediile medicale in cazul gravidelor, mamelor cu copii bolnavi,…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, scutirea de la plata contributiilor sociale pentru concediile medicale in cazul gravidelor, mamelor cu copii bolnavi, al pacientilor cu afectiuni oncologice si pentru cazurile de urgenta, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin. Guvernul…

- Mamele cu copii bolnavi, gravidele și pacienții oncologici, scutiți de taxarea pe concediile medicale. Decizie la Guvern Mamele cu copii bolnavi, gravidele și pacienții cu afecțiuni oncologice vor fi scutiti de la plata contributiei sociale pentru indemnizatiile de concediu medical. Guvernul adopta…

- Taxarea concediilor medicale cu 10%. Pacienții cer anularea masurii: ”presiune nejustificata pe bolnavii cronici” Alianța Pacienților Cronici din Romania solicit Parlamentului și Guvernului sa anuleze taxarea cu 10% a concediilor medicale. Pacienții susțin ca aceasta reprezinta o ”presiune nejustificata…

- Incepand cu luna februarie 2024, beneficiarii de concedii medicale din Romania se confrunta cu o reducere cu 10% a indemnizațiilor, dupa ce Guvernul a introdus o taxa de 10% pentru Fondul de Asigurari Sociale de Sanatate (CASS).