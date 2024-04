Stiri pe aceeasi tema

- Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a prefațat duelul cu Voluntari, crucial pentru lupta la retrogradare. Dinamo - Voluntari are loc vineri, de la ora 20:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1 Dinamo va juca din nou cu suporteri pe teren propriu,…

- In etapa recent incheiata de Superliga, Dinamo a pierdut din nou in prelungiri puncte importante in lupta pentru evitarea retrogradarii. In finalul meciului cu FCU Craiova, Blanuța l-a invins pe Golubovic, egaland pentru olteni. Bulgarul Milanov deschisese scorul pentru „caini” in prima repriza. ...

- Ambalajele cu sigla SGR au devenit pentru unii o sursa de venit. ADI Deșeuri Maramureș trage un semnal de alarma cu privire la noul fenomen care are loc pe strazile din Baia Mare și anume furtul de ambalaje cu sigla SGR. Problema este ca pentru a pune mana pe aceste ambalaje hoții trebuie sa produca…

- Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a transmis ca s-a rezolvat problema cu viza de ședere a preparatorului sarb Aleksa Boskovic, pana la finalul sezonului. Croatul a dat detalii și despre situația actuala la formația sa. Dinamo a primit o veste foarte buna, avand in vedere pregatirea meciurilor pentru…

- Fostul fotbalist Geani Kirița (46 de ani) l-a criticat dur pe Zeljko Kopic (46 de ani), antrenorul lui Dinamo. Geani Kirița, care a jucat pentru Dinamo intre 1997 și 2003, considera ca Zeljko Kopic ar trebui sa renunțe la sistemul cu 3 fundași centrali, din moment ce nu da rezultate. In cele 7 meciuri…

- Aflata pe locul 15 in SuperLiga, Dinamo a inceput anul cu doua infrangeri, dar veștile proaste nu se opresc aici. FRF a sancționat clubul alb-roșu cu interdicție la transferuri pentru urmatoarele doua perioade de mercato.

- SCM Zalau avea programat sambata cel de-al doilea meci amical din aceasta iarna, partida ce urma sa se desfasoare incepand cu ora 10, la Baza Sportiva „Dinamo” din Satu Mare, pe un teren cu suprafata sintetica. Desi formatia condusa de Cristian Luput a facut deplasarea in judetul vecin, meciul nu s-a…

- Programat inițial pentru sambata dimineața la Baza Sportiva “Dinamo” din Satu Mare, meciul dintre FC Olimpia 1921 Satu Mare și SCM Zalau nu a avut loc din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Echipa SCM Zalau a exprimat nemulțumirea referitor la calitatea terenului, menționand prezența unor zone inghețate…