Stiri pe aceeasi tema

- Informații de ultima ora despre starea de sanatate a lui Florin Piersic. Marele acor este transferat la București, cu ajutorul unui avion SMURD. Acesta era internat la Cluj și medicii spuneau ca starea lui de sanatate este stabila, dar se pare ca situația este foarte fragila. Florin Piersic, transferat…

- Florin Piersic va fi transferat la spitalul Matei Balș din București, cu avionul SMURD, dupa ce a fost supus unei intervenții la inima la Institutul Inimii Cluj-Napoca.In cursul zilei de astazi medicii din Cluj Napoca au anunțat ca Florin Piersic este in stare stabila, dupa operația suferita pentru…

- Florin Piersic, marele actor roman, va fi transferat cu avionul SMURD la un spital din București in urma unei operații la inima efectuate de medicii de la prestigiosul Institutul Inimii din Cluj-Napoca.

- In aceasta seara, o aeronava SMURD care pleaca din Cluj va ateriza pe aeroportul Baneasa. In ea se afla Florin Piersic.Conform surselor Realitatea Plus, acest transfer are loc la solicitarea familiei, iar marele actor va fi internat cel mai probabil la Institutul Matei Balș din Capitala. Deși medicii…

- Actorul Florin Piersic este transferat mrți seara la un spital din București, cu avionul SMURD, dupa operația la inima efectuata de medicii de la Institutul Inimii Cluj-Napoca. Potrivit informațiilor Antena 3 CNN, familia lui Florin Piersic ar fi decis transferarea actorului, marți seara, la Institutul…

- Florin Piersic a ajuns la Terapie Intensiva dupa operația de urgenta. Actorul ar putea fi transferat la VienaVin noi informatii despre starea de sanatate a maestrului Florin Piersic! In cursul zilei de 29 aprilie, maestrul a suferit o operatie de urgenta dupa ce a fost diagnosticat cu o infectie…

- Prințesele lovite de grave probleme de sanatate. De la cancer la anorexie! In lumea basmelor, prințesele sunt descrise drept femei intotdeauna frumoase care traiesc in puf și nu au deloc griji. In realitate, in schimb, lucrurile stau cu totul diferit. Multe dintre aceste figuri regale se confrunta cu…

- Postul intermitent, unul dintre cele mai in voga regimuri de slabit la ora actuala, poate provoca probleme grave cu inima. Studiul care facut recent a scos la iveala informații ingrijoratoare. Care este explicația specialiștilor.