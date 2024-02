Dănuț Lupu, undă verde pentru eliberarea condiționată. Îl paște însă o altă condamnare Fostul fotbalist Danuț Lupu este foarte aproape de eliberarea condiționata, dupa ce a facut fracția minima de pedeapsa, insa are șanse reale sa se intoarca dupa gratii, intr-un alt dosar. Danuț Lupu, fostul jucator al lui Dinamo, a primit unda verde pentru eliberarea condiționata. Fostul sportiv se afla dupa gratii, dupa ce a fost condamnat 7 luni și 10 zile pentru ca a condus un autoturism fara permis. Danuț Lupu a primit unda verde pentru eliberare condiționata Conducerea Penitenciarului de Maxima siguranța Rahova au ajuns la concluzia ca Danuț Lupu a stat suficient dupa gratii, mai ales ca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Danuț Lupu (56 de ani) se afla in inchisoare din 2 octombrie 2023 din cauza faptului ca a condus fara a deține permis de conducere, dar coșmarul se va termina in curand pentru fostul mare fotbalist al lui Dinamo și Rapid. El a fost condamnat la șapte luni de inchisoare cu executare. ...

- Primarul general al Capitalei a vorbit despre promisiunile pe care le-a facut in 2020. Nicușor Dan admite ca a avut anumite naivitați. In emisiunea Live de la Digi24, edilul Capitalei a spus, referindu-se la trenul metropolitan, ca acest proiect așteapta ca CFR-ul sa iși modernizeze șinele. ”O parte…

- Cristian Popescu Piedone, edilul Sectorului 5, a tras un semnal de alarma cu privire la problema ploșnițelor și a copacilor uscați din București.”Profesore, CADEEEEEEEE! “da-te ba ca cade, cade, cade, cade, cade copacul”, vorba cantecului!In capitala ploșnițelor, profesore, copacii…

- Gabriela Firea, liderul PSD București, spune ca prezentarea ei drept candidatul ”deocamdata” la Primaria Capitalei nu o face sa se simta foarte bine, dar ca va tranșa aceasta ezitare a PSD in interiorul partidului. ”Așa simt, pentru ca s-a statuat un nou termen de candidatul deocamdata. Eu sunt prezentata…

- Fostul mijlocaș de la Dinamo și Rapid, Danuț Lupu (56 de ani), a fost condamnat definitiv in octombrie 2023 la 7 luni și 10 zile de inchisoare cu executare. Danuț Lupu a fost condamnat inițial pe 16 februarie 2023 la 7 luni și 10 zile de inchisoare, cu executare, pentru ca a condus fara permis valabil.…

- Regulile pentru prescrierea și eliberarea antibioticelor au fost serios inasprite. Beatrice Speteanu, farmacist și președinte al Asociației Farmaciilor Tradiționale și a Practicienilor, a adus in atenția publicului o serie de modificari semnificative ce au avut loc in domeniul prescripțiilor antibioticelor.…

- In Sectorul 2 din București, Poliția Locala este adesea perceputa ca o instituție ineficienta, cu resursele alocate mai mult in direcția tocarii banilor decat in soluționarea problemelor comunitații. Cetațenii platitori de taxe se confrunta cu frustrarea de a cere ajutor și de a se lovi de un zid al…

- Meteorologii anunta temperaturi cuprinse intre 5 si 7 grade Celsius si vant, in Bucuresti, in acest weekend. De asemenea, prognozeaza lapovita si ninsoare in noaptea de sambata spre duminica. Vremea se va raci accentuat. Cerul va fi acoperit si pe tot parcursul intervalului vor fi precipitatii, sub…