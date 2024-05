Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Timisoara a spart gheata in duelurile mereu cu evenimente contra celor de la Phoenix Buzias, chiar in Vinerea Mare. Oaspetii s-au impus cu 3-2 (1-1) la capatul unui joc usor stricat de cateva decizii anapoda ale arbitrului Alexandru Manea, care a acordat trei penalty-uri, dintre care doua…

- Meciurile din play-off-ul Ligii a 3-a au ajuns la etapa a patra, prima din retur, iar unele lucruri s-au lamurit in seriile in care evolueaza și echipele din Timiș. In C7, liderul Ghiroda a fost condus cu 3-1 la Deva, dar a reușit o revenire spectaculoasa fiind chiar la un pas de victorie. S-a terminat…

- Politehnica Timisoara nu a mai facut pasi gresiti cu conjudeteana CSC Peciu Nou. Alb-violetii au obtinut al treilea succes la rand in duelurile cu nou promovata timiseana. Elevii lui Paul Codrea s-au impus azi mai usor decat o arata scorul, 2-0, pe terenul revelatiei alb-verzi, si sunt practic echipa…

- Politehnica Timisoara a anuntat o adevarata „bomba” pentru nivelul Ligii 3 inainte de deplasarea in Bihor. Costel Pantilimon si Paul Codrea l-au convind pe Cristi Barbut sa se alature alb-violetilor, jucator localnic care ultima data a activat in inclusiv in acest an la FC Hermannstadt, in elita! Barbut…

- Politehnica Timisoara a inceput si play-off-ul cu o victorie la limita in fata nou promovatei CSC Peciu Nou. Desi au dominat pe alocuri copios jocul de azi alb-violetii au trebuit sa revina de la 0-1 pe „Electrica”. Cele trei puncte extrem de importante au venit in urma unui penalty concretizat de Cristian…

- Politehnica Timisoara a invins-o pe CSC Peciu Nou la limita, scor 1-0, in ultima runda a sezonului regular al Ligii 3. Alb-violetii si-au luat astfel revansa pentru esecul mai dur din tur (1-3) si vor incepe play-off-ul din Seria 8 de pe locul 2, obtinand astfel un meci in plus pe teren propriu. Pe…

- Politehnica Timisoara a obtinut trei puncte mari astazi pe terenul Progresului Pecica, formatie care isi disputa ultimul loc de play-off cu Buziasul. Singurul gol al partidei a fost marcat de golgheterul David Popa in minutul 22. A fost prima reusita a alb-violetilor in prima repriza a unui joc disputat…

- Politehnica Timisoara a castigat (si) testul de azi, disputat pe „sinteticul” de la Baza 2, in compania Avantului Periam, colega din C8 cu care a jucat tur-retur in toamna. La fel ca in duelurile de campionat, alb-violetii, care prefera echipamentul negru, de deplasare, in teste, s-au impus. De aceasta…