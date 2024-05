Stiri pe aceeasi tema

- Fotbaliștii de la Oțelul Galați intalnesc duminica pe U Cluj in primul meci din barajul pentru cupele europene. Invingatoarea va juca, in deplasare, cu Universitatea Craiova in meciul care va stabili participanta Romaniei in Conference League.

- Universitatea Craiova - Sepsi Sfantu Gheorghe 3-2. Andrei Ivan (27 de ani), atacantul oltenilor, a oferit prima reacție dupa ce echipa sa a terminat sezonul pe locul 3 din play-off. Craiova a trecut de Sepsi, dar nu a fost suficient. Oltenii vor juca barajul de Conference League cu caștigatoarea dintre…

- Dorinel Munteanu (55 de ani) este un antrenor fericit in acest moment. A promovat-o pe Oțelul in Superliga in acest sezon și a calificat-o in finala Cupei Romaniei, acolo unde o va intalni pe Corvinul Hunedoara, pe 15 mai. La final, tehnicianul a sarbatorit in stilul sau propriu. Oțelul Galați a invins-o…

- Oțelul Galați - U Cluj 2-1. Dorinel Munteanu (55 de ani), tehnicianul gazdelor, a oferit prima reacție dupa calificarea echipei sale in finala Cupei Romaniei. Aceasta performanța a fost realizata ultima oara in urma cu 20 de ani. Dorinel este un antrenor fericit in acest moment. Și are motive de bucurie,…

- Oțelul Galați - „U” Cluj, cea de-a doua semifinala a Cupei Romaniei disputata in manșa unica, va avea loc astazi, de la ora 20:30, și va fi redata liveTEXT de GSP.ro și in direct de catre Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Invingatoarea din aceasta seara se va duela in finala Cupei Romaniei cu revelația…

- Hermannstadt i-a lasat o impresie deloc buna lui Helmut Duckadam (65 de ani) cu prestația contra lui U Cluj in sferturile Cupei Romaniei Betano. Sibienii au fost rapuși de un gol inscris in minutul 90+3. U Cluj va juca in penultimul act cu invingatoarea dintre Universitatea Craiova și Oțelul Galați…

- Marius Maldarașanu (48 de ani), antrenorul lui Hermannstadt, a comentat infrangerea cu U Cluj, scor 0-1, in urma careia sibienii au fost eliminați din Cupa Romaniei Betano. U Cluj va juca in penultimul act cu invingatoarea dintre Universitatea Craiova și Oțelul Galați (joi, ora 19:30).Primele doua echipe…

- FRF a anuntat programul sferturilor de finala ale Cupei Romaniei. Astfel, disputele vor avea loc in perioada 2-4 aprilie. Invingatoarele vor juca apoi in semifinale pe 17 aprilie 2024. Programul jocurilor din sferturi este urmatorul: marți, 2 aprilie – ora 19.30: Corvinul Hunedoara – CFR Cluj; miercuri,…